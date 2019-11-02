الدفاع التركية تعلن انتهاء المباحثات مع الوفد العسكري الروسي الثاني

أنقرة/ فردي توركتين/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، انتهاء المباحثات مع الوفد العسكري الروسي الثاني، التي انعقدت في أنقرة خلال اليومين الماضيين، حول الجوانب التكتيكية والتقنية، في إطار تفاهم سوتشي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنه "انتهت المباحثات مع الوفد العسكري الروسي الثاني، التي انعقدت في أنقرة يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، حول الجوانب التكتيكية والتقنية في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه في سوتشي، يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019".

وفي 22 أكتوبر، توصلت تركيا وروسيا في مدينة سوتشي إلى تفاهم يقضي بانسحاب تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم في الداخل السوري، خلال 150 ساعة.

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وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه بالتفاهم مع موسكو.



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