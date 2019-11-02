قالن: تفجير تل أبيض كشف مجددا الوجه الحقيقي والدموي لتنظيم "ي ب ك"

أنقرة / فردي توركتان / الخليج 365
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، إن تفجير تل أبيض "كشف مرةً أخرى الوجه الحقيقي والدموي" لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.
وأضاف قالن، في تغريدة عبر "تويتر"، أن التفجير الذي استهدف سوقا شعبية بالمدينة أسفر عن مقتل 13 شخصا، وإصابة 20 آخرين.
وأردف: "هذا الهجوم، كشف مرةً أخرى الوجه الحقيقي والدموي لتنظيم ي ب ك الإرهابي. تركيا ستواصل بكل حزم مكافحة كافة أنواع الإرهاب".
ورغم الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية من أجل انسحاب تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي، إلا أن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.
وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا؛ لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.
وعلق الجيش التركي العملية، في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق بين تركيا روسيا بشأن المنطقة نفسها في 11 من ذلك الشهر.
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