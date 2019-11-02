16 دولة آسيوية تخفق في التفاهم حول اتفاقية اقتصادية شاملة

جاكرتا / محمود أتانور/ الخليج 365

أخفت مجموعة من الدول الآسيوية في التوصل إلى تفاهم حول توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال أشغال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وحسب تقرير نشرته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عقدت 16 دولة اجتماعا وزاريا في العاصمة التايلاندية بانكوك، السبت، حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية "ري سي إي بي".

وذكر التقرير، أن الاجتماع فشل في التوصل إلى تفاهم حول الاتفاقية المذكورة، وأن مسؤولين رفيعي المستوى شاركوا فيه أعربوا عن تفائلهم بتوقيعه مع حلول نهاية العام الحالي.

وأوضح أن من بين المواضيع التي لم يتم التوافق حولها، الرسوم الجمركية والاستثمار، إضافةً إلى نقاط أخرى مختلفة، وذات أهمية كبيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

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يُذكر أن الدول الأعضاء في الرابطة، وهم إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند وميانمار والفلبين وبروناي ولاوس وكمبوديا، بجانب دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، أستراليا، والصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، أطلقوا رسميا المحادثات حول الاتفاقية في 2012.

وفي حال نجحت هذه الدول، في التوصل إلى تفاهم حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية "ري سي إي بي"، ستغطي بذلك، سوق مكونة من 3.4 مليارات شخص، ويبلغ حجمها 49.5 تريليون دولار.

والجمعة، انطلقت القمة الـ35 لرابطة "آسيان" في بانكوك، بمشاركة بعض زعماء الدول الآسيوية، وستستمر فعالياتها طوال أربعة أيام.

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