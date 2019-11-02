قوات أمريكية تتمركز غربي الرقة بعد انسحابها من المناطق الحدودية

الرقة/الخليج 365
أعادت القوات الأمريكية تمركزها غربي محافظة الرقة السورية بعد انسحابها من المناطق الحدودية التي شملتها عملية "نبع السلام".
وذكرت مصادر محلية للأناضول أنّ قوات أمريكية تمركزت في مدينة عين العرب (كوباني) بعد إخلاء مواقعها في منطقة نبع السلام، ثم أعادت تمركزها وبناء قاعدة عسكرية جديدة لها غربي محافظة الرقة.
وأشار مراسل الخليج 365 وصول قافلة عسكرية أمريكية مؤلفة من ناقلة جنود مدرعة، وكاسحة ألغام، وسيارة "بيك آب" إلى قاعدة جزرة العسكرية الجديدة غربي الرقة، والتي تضم بين 25 و30 جنديا أمريكيا.
يذكر أن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من سوريا تزامنا مع بدء عملية "نبع السلام" التركية التي انطلقت في 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بمشاركة الجيش الوطني السوري، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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