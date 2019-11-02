الدفاع التركية: مقتل 13 مدنيا في التفجير الإرهابي بتل أبيض

أنقرة/فيردي توركتان/الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، مقتل 13 مدنيا بانفجار سيارة مفخخة في مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية وإصابة نحو 20 آخرين.
وحملت الوزارة في بيان إرهابيي ي ب ك/بي كا كا، مسؤولية تنفيذ الانفجار الذي استهدف سوقا شعبيا بمدينة تل أبيض.
ولفت البيان إلى أن الإرهابيين لم يتحملوا رؤية عودة الحياة لطبيعتها في منطقة "نبع الفرات" وفي مدينة تل أبيض، فقاموا باستهداف المدنيين.
وأدانت وزارة الدفاع بشدة التفجير الإرهابي، ودعت دول العالم لاتخاذ موقف تجاه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا".
ورغم الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، من أجل انسحاب تنظيم "ي ب ك/بي كا ك" الإرهابي، إلا أن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.
وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، في 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا؛ لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.
وعلق الجيش التركي العملية، في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق بين تركيا روسيا بشأن المنطقة نفسها في 11 من ذلكالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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