مقتل 10 مدنيين في تفجير استهدف سوقا في تل أبيض السورية

تل أبيض (سوريا) / الخليج 365

قُتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين، السبت، في تفجير إرهابي استهدف سوقًا شعبية في مدينة تل أبيض السورية، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر، لمراسل الخليج 365، مشترطة عدم ذكر أسمائها، إن هجومًا بسيارة مفخخة أودى بحياة عشرة مدنيين على الاقل، بينهم أطفال، إضافة إلى جرحى.

ونُقل الجرحى إلى مستشفيات في مدينة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفة التركية الحدودية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

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ورجح مقاتلون من الجيش الوطني السوري، هرعوا إلى موقع الهجوم، وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء التفجير في المدينة المحررة من الإرهابيين.

ورغم الاتفاق المبرم بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لتعليق عملية "نبع السلام" العسكرية، من أجل انسحاب تنظيم "ي ب ك/بي كا ك" الإرهابي، إلا أن التنظيم يواصل هجماته على مدينتي تل أبيض ورأس العين ومحيطهما.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي، في 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال غربي سوريا؛ لتأمين الحدود التركية، بتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة لاجئين سوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية، في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق بين تركيا روسيا بشأن المنطقة نفسها في 11 من ذلك الشهر.

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