بورنموث يهزم اليونايتد

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه بورنموث ضربة موجعة لمانشستر يونايتد ومديره الفني أولي جونار سولشاير وتغلب عليه 1 / صفر اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحسم بورنموث المباراة بهدف وحيد سجله جوشوا كينج في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ليرفع بورنموث رصيده إلى 16 نقطة ويصعد إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 13 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن، حيث مني بالهزيمة الرابعة له في الدوري مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.

وخاض مانشستر يونايتد مباراة اليوم بأمل مواصلة صحوته ونتائجه الإيجابية في كل البطولات، لكنه واجه كبوة جديدة ضاعفت الضغوط الواقعة على الفريق ومديره الفني النرويجي سولشاير.

وبعد أن قطع سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لليفربول في الدوري وتعادل معه 1 / 1 في 20 تشرين أول/أكتوبر الماضي، تغلب مانشستر يونايتد على بارتيزان بلجراد الصربي في عقر داره 1 / صفر في الدوري الأوروبي ثم فاز على نورويتش سيتي 3 / 1 في الدوري الإنجليزي وعلى تشيلسي 2 / 1 يوم الأربعاء الماضي في دور الستة عشر بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل أن يتعرض لكبوة الهزيمة أمام بورنموث اليوم.