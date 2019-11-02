الإمارات وبلغاريا تتفقان على تعزيز التعاون









اسماء السيد - ابوظبي: اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة وبلغاريا على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في العديد من المجالات، حسبما أفاد بيان إماراتي رسمي السبت.

وجاء ذلك خلال في ختام زيارة قام بها وفد من الإمارات برئاسة أحمد بن علي محمد الصايغ وزير الدولة للعاصمة البلغارية صوفيا.

وبحث الصايغ والوفد المرافق مع المسؤولين في بلغاريا "فرص تعميق التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين البلدين لا سيما في مجال الزراعة والموانئ والطاقة، وفقا للبيان.

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وقال الصايغ "تثمن الإمارات العربية المتحدة الشراكة طويلة الأمد التي تربطها ببلغاريا والتقدم الذي آلت إليه العلاقات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية".

ودعا إلى "إنشاء طرق فاعلة بين الشركات البرية الداخلية والموانئ واللوجستيات لتحسين خطوط النقل".

جاءت هذه الزيارة في أعقاب مهمة قام بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لصوفيا في يونيو 2019 التقى خلالها وزيرة الخارجية ودشن السفارة الإماراتية في بلغاريا بعد الافتتاح الرسمي.

