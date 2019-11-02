مشاورات لمنوتشن في الإمارات









اسماء السيد - أبوظبي: التقى عبيد حميد الطاير وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأميركي في أبوظبي لبحث "تنمية أطر التعاون المالي والاقتصادي"، حسبما أفادت السبت وكالة الأنباء الإماراتية.

ناقش اللقاء "أوجه التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري وسبل تعزيزه وتفعيله مستقبلا، بما يحقق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة لكلا الجانبين"، بحسب بيان.

وأكّد الطاير "عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الاميركية خاصة في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو في مختلف القطاعات الاقتصادية".

كما استعرض اللقاء "النمو المتسارع الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات والامكانيات الواعدة للنمو فيها وآخر التطورات المتعلقة بالأسواق المالية والنقدية المحلية والإقليمية والعالمية". ويقيم البلدان علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية قوية.

