13 قتيلا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض بشمال #سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية للقصف على مدينة تل ابيض السورية

قتل 13 شخصا على الأقل السبت في انفجار سيارة مفخخة في سوق في مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة القوات التركية في شمال سوريا كما أعلنت انقرة والمرصد السوري لحقوق الانسان.

وبحسب وزارة الدفاع التركية التي نسبت هذا "الاعتداء" لوحدات حماية الشعب الكردية فان 13 مدنيا قتلوا وأصيب 20 آخرون. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل 14 مدنيا وعنصرا من مقاتلي فصائل معارضة سورية مدعومة من انقرة، في الانفجار.