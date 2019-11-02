رئيس وزراء قطر يشيد بأهمية القواسم المشتركة مع تركيا

شدد رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على أن القواسم المشتركة تمثل قاعدة صلبة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده وتركيا.
وقال آل ثاني في كلمة ألقاها أمس الجمعة خلال منتدى الأعمال القطري - التركي، إن: "القواسم المشتركة بين البلدين تمثل قاعدة صلبة لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما".
وبين أن هذا الأمر يمثل "دليلا واضحا على فعالية القرارات والإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات قادة البلدين".
وأوضح آل ثاني أن المنتدى: "يعكس الحرص الشديد على التواصل بين الجانبين وتبادل الرؤى وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة وتنسيق الجهود المشتركة لترسيخ التكامل الاقتصادي مع جمهورية تركيا، وتذليل العقبات لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم للطرفين، وليسهم في تعزيز مسيرة بلادنا في تحقيق رؤيتها الوطنية الهادفة لتحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة".
المصدر: الأناضول
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