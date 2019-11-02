شاهد.. شقيق أمير قطر يلتقي "بطلة إفشال الانقلاب التركي"

نشر خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، على حسابه في "تويتر" صورة للقائه امرأة قال إنها لعبت دورا كبيرا في إفشال محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016.
وتظهر الصورة شقيق الأمير القطري وهو يلتقي الصحفية التركية، هاندة فيرات، التي وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر برنامجها أول رسالة منه إلى الشعب التركي يدعو فيها إلى مقاومة محاولة الانقلاب.
وأعرب الشيخ خليفة عن سعادته بلقاء فيرات التي وصفها "بطلة كان لها دور كبير في إفشال الانقلاب"، مضيفا: "رغم اختلاف وجهات النظر، إلا أنها وقفت ضد المساس بالأمن القومي لبلادها".
وتظهر صورة أخرى نشرها الشيخ القطري كتابا بقلم الصحفية التركية حول تلك الأحداث الدراماتيكية يحمل عنوان: "24 ساعة".
وعقد هذا اللقاء أثناء زيارة شقيق أمير قطر، مع مسؤولين آخرين من بلاده، إلى تركيا، وقد شدد في تغريدة أخرى على أن "قطر أميرا وحكومة وشعبا تساند تركيا رئيسا وحكومة وشعبا ضد أي محاولة للمساس بأمنها القومي".
وأكد الشيخ القطري إبرام اتفاقيات تعاون جديدة بين البلدين أثناء زيارته.
المصدر: RT
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