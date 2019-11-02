وزير تركي يهدد بإعادة سجناء داعش إلى بلدانهم الأصلية في أوروبا

هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بإعادة سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.
وقال الوزير التركي اليوم، إن بلاده ستعيد سجناء تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم في أوروبا، موضحا أن "تركيا ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأوروبية، وفاق لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
جدير بالذكر، أنه منذ العدوان التركي في 9 أكتوبر الماضي، على شمال شرقي سوريا الذي سبقه انسحاب أمريكي من نقاط حدودية عدة، اختلطت الأوراق في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، ودخلت قوات النظام وحليفتها روسيا إلى المعادلة.
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