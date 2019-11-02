دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تيك توك ByteDance تكشف عن أول هاتف ذكي لها Jianguo Pro 3

شركة ByteDance صاحبة تطبيق تيك توك الشهير تطلق أول هاتف ذكي لها تحت اسم Jianguo Pro 3.

كشفت شركة Bytedance الصينية مطورة ومالكة تطبيق تيك توك الغني عن التعريف عن أول هواتفها الذكية باسم Jianguo Pro 3، تحت العلامة التجارية لتصنيع الهواتف الذكية Smartisan التي كانت قد استحوذت على مجموعة من براءات الاختراع الخاصة في ووقت مبكر من العام الجاري.

حيث قامت شركة Bytedance بإضافة لمساتها على Jianguo Pro 3، حيث تم تسميته بهذا الاسم كونه يعتبر مكمل لسلسلة هواتف Smartisan التي تم إطلاقها من قبل، حيث من الواضح أن Bytedance لا تفكر بتغيير الاسم.

حيث بقاء الهاتف تحت العلامة التجارية الصينية Smartisan سيعزز من مكانة الهاتف في السوق ويجعله منصة جديدة لصانعة تطبيق الموسيقي الترفيهي لمشاركة وتسويق تطبيقاتها بطريقة مختلفة.

وسيتم إطلاق الهاتف في الصين مع النسخة المخصصة للبلاد من تطبيق تيك توك التي “Douyin”، حيث يتم فتحه عن طريق السحب لأعلى في الواجهة الرئيسية للهاتف. كما سيتيح لمالكيه استخدام الفلاتر والمؤثرات الخاصة بتطبيق تيك توك على الفيديوهات بلا نطاق زمني محدد.

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وسيعمل هاتف Jianguo Pro 3 بمعالج سناب دراجون 855 وذاكرة عشوائية يمكن ترقيتها لـ 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية تصل لـ 256 جيجا بايت، بينما سيبلغ سعره في السوق الصيني حوالي 412 دولار أمريكي.

المصدر:

Engadget

التدوينة ByteDance تكشف عن أول هاتف ذكي لها Jianguo Pro 3 ظهرت أولاً على عالم التقنية.