شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى:ارتفاع حصيلة تفجير سوقا شعبية فى تل أبيض إلى 31 قتيلا وجريحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، ارتفاع حصيلة تفجير استهدف اليوم ، السبت ، سوقا شعبية في مدينة تل أبيض الواقعة شمال سوريا إلى 10 قتلى و21 جريحا.
وقال المرصد السوري، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "10 أشخاص قتلوا بين "مدنيين ومقاتلين" إضافة إلى 21 مصابا بجروح متفاوتة بعضهم في حالات حرجة، من جراء التفجير".
من جانبها، قالت مصادر محلية عدة إن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود، في ثاني حادث من نوعه منذ دخول الجيش التركي إلى المدينة.
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