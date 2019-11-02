شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى:ارتفاع حصيلة تفجير سوقا شعبية فى تل أبيض إلى 31 قتيلا وجريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، ارتفاع حصيلة تفجير استهدف اليوم ، السبت ، سوقا شعبية في مدينة تل أبيض الواقعة شمال سوريا إلى 10 قتلى و21 جريحا.

وقال المرصد السوري، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "10 أشخاص قتلوا بين "مدنيين ومقاتلين" إضافة إلى 21 مصابا بجروح متفاوتة بعضهم في حالات حرجة، من جراء التفجير".

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من جانبها، قالت مصادر محلية عدة إن التفجير نفذ بواسطة سيارة مفخخة بالقرب من محطة وقود، في ثاني حادث من نوعه منذ دخول الجيش التركي إلى المدينة.