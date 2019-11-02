شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس برلمان لبنان: لا سبب يحول دون عودة الحريري لرئاسة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيلى الفرزلى، نائب رئيس مجلس النواب اللبنانى، أهمية أن يتم تسمية سعد الحريري مجددا لتأليف الحكومة المقبلة، فى ضوء اعتبارات عديدة فى مقدمها أنه الأقوى (سياسيا) داخل الطائفة السُنّية، إلى جانب أن كافة الفرقاء والقوى السياسية فى لبنان على اختلاف توجهاتهم، لا يمانعون ولا يرون سببا يحول دون عودة الحريري إلى المنصب، خاصة وأنه لم يجهر بعكس ذلك.

واعتبر الفرزلى، أن مفتاح الحل فى تشكيل الحكومة الجديدة، يتمثل فى الدعوة إلى حكومة تكنوسياسية (مزيج بين الاختصاصيين والسياسيين معا) وليس حكومة تكنوقراط محضة، قائلا: "حكومة التكنو-سياسية التى ندعو إليها هى مزيج من اختصاصيين مشهود لهم يمكن للقوى السياسية أن تزكيهم، وسياسيين يمثلون قواهم"، معتبرا فى نفس الوقت أن التمسك بتشكيل حكومة تكنوقراط يمثل انقلابا تاما على ما أفرزته صناديق الاقتراع فى الانتخابات النيابية الأخيرة من نتائج، وفتح الباب أمام صراعات مديدة قد تبلغ حد الاحتراب.

وأضاف: "يتعين أن تكون أولوية العمل لحكومة تكنو-سياسية عقب تأليفها، الشروع فورا فى تنفيذ الورقة الإصلاحية التى أعلنها سعد الحريرى مؤخرا، بعدما نالت موافقة مكونات الحكومة المستقيلة".

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وأشار إلى أن القوى والأحزاب السياسية سيتعين عليها أن تنتقى ممثليها فى الحكومة المقبلة، بعد أن تجرى تقويما عاما، تراعى فيه التطورات من جهة ومقتضيات المرحلة المقبلة وضروراتها من جهة أخرى.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضى، سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.