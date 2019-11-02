شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعتقل 72 شخصا حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت وزارة الداخلية التونسية، 72 شخصا بولايتي (صفاقس) و(القصرين) حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم ، السبت ، أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بـ (صفاقس) تمكنت من ضبط 58 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 29 سيدة، كما تم اعتقال تونسيين اثنين من منظمي عملية الاجتياز على متن مركب بحري قبالة سواحل الولاية.

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وأشار البيان إلى أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بولاية (القصرين) قبضت على 12 شخصا يحملون الجنسية السورية، كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه الأراضي التونسي بصورة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.