اخبار الخليج

الداخلية التونسية تعتقل 72 شخصا حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعتقل 72 شخصا حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت وزارة الداخلية التونسية، 72 شخصا بولايتي (صفاقس) و(القصرين) حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم ، السبت ، أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بـ (صفاقس) تمكنت من ضبط 58 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 29 سيدة، كما تم اعتقال تونسيين اثنين من منظمي عملية الاجتياز على متن مركب بحري قبالة سواحل الولاية.

Advertisements

وأشار البيان إلى أن دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بولاية (القصرين) قبضت على 12 شخصا يحملون الجنسية السورية، كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه الأراضي التونسي بصورة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التونسية تعتقل 72 شخصا حاولوا اجتياز الحدود بصورة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا