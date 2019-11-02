"أورفة" التركية تنسق إيصال المساعدات للمدنيين بتل أبيض ورأس العين

شانلي أورفة/ الخليج 365

تتولى ولاية شانلي أورفة التركية، تنسيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في منطقتي "تل أبيض" و"رأس العين"، المحررتين من الإرهابيين، في الجانب السوري.

وقالت الولاية في بيان، السبت، إنه جرى تأسيس مركز تنسيق، يضم 26 جهة من المؤسسات العامة والإدارات المحلية والمنظمات المدنية، بهدف توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين، في إطار عملية "نبع السلام" العسكرية التي أطلقتها تركيا ضد الإرهاربيين شرق الفرات، شمالي سوريا، الشهر الماضي.

وأكد البيان حرص المركز على إيصال مختلف أنواع المساعدات للمدنيين في الجانب السوري.

ولفت إلى توزيع آلاف من الطرود الغذائية على الأهالي في تل أبيض ورأس العين، فضلا عن 12 ألف عبوة ماء، و89 ألف و500 كيس طحين، وأكثر من 50 ألف رغيف خبز، حتى اليوم.

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كما أشار إلى توزيع مواد تنظيف، وبطانيات، وأحذية، ومستلزمات عناية بالأطفال، وألعابا وغيرها ضمن المساعدات المتنوعة.

ويجري توزيع المساعدات المقدمة من قبل مؤسسات على رأسها إدارة الطوارئ والكوارث (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، على ضوء خريطة الاحتياجات على الأرض، المحددة من قبل فرق مركز التنسيق.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلق الجيش التركي العملية، في 17 أكتوبر، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في الـ22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.