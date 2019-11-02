قصف غزة.. نتنياهو يجري مشاورات مع قادة الجيش والأمن

أسامة الغساني/ الخليج 365

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، مشاورات أمنية إثر موجة تصعيد عسكري مع قطاع غزة بدأت مساء الجمعة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن المشاورات عقدت في مقر الحكومة بتل أبيب وشارك فيها إضافة إلى نتنياهو بصفته وزيرا للدفاع، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك نداف ارجمان، ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات، وضباط كبار في الجيش.



ولم تذكر الهيئة مزيدا من التفاصيل حول نتائج المشاورات.

وشنّت مقاتلات إسرائيلية، فجر السبت، عدوانا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أدت إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة اثنيْن آخريْن بجراح وصفتها وزارة الصحة بين "الخطيرة والمتوسطة".

وزعم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن 10 قذائف أطلقت من غزة، مساء الجمعة، باتجاه مناطق محاذية له، موضحا أن نظام القبة الحديدية، اعترض 8 منها.

كما زعم الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت أن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة سديروت، القريبة من القطاع، دون وقوع إصابات.

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في سياق متصل، هاجم افيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، نتنياهو، متهما إياه بأنه "السبب في استمرار عمليات التصعيد من قطاع غزة"، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

وقال ليبرمان، إن التصعيد "نتيجة مباشرة لسياسة خضوع رئيس الوزراء (نتنياهو) للتنظيمات الإرهابية في غزة. فالتظاهرات (مسيرات العودة على السياج المحيط بقطاع غزة) باتت نشاطات معتادا، ومن يحتمل التظاهرات بعد ظهر كل يوم جمعة، سيتلقى الصواريخ مساء الجمعة".

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي حمّلتا السبت، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات التصعيد الأخير على قطاع غزة، واصفتان إياه بالخطير.

جاء ذلك في بيانيْن منفصليْن، صدرا عن الحركتيْن، ووصل وكالة "الخليج 365" نسخ عنهما.

وقالت حركة حماس في بيانها إن "استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع المقاومة وأهلنا في غزة، تصعيد خطير بحق المدنيين الأبرياء، يتحمل العدو الصهيوني تبعاته وتداعياته".



بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، أن نتنياهو "يسعى للتغطية على فشله وفساده بالتصعيد العدواني ضد قطاع غزة، واستهداف المواقع والمنشآت وإيقاع الخسائر في صفوف المدنيين".

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