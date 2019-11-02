القبض على مواطن متورط بسرقة عدد من المنازل في الدمام

صحيفة الخليج الالكترونية صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورُّطه في سرقة عدد من المنازل، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بارتكاب (10) جرائم سرقة من منازل بمدينة الدمام، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. انشر الخبر :

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