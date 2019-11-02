“الغذاء والدواء” تحذر من ترويج الأدوية داخل المملكة عن طريق الإنترنت

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مجدداً، المشاركين في ترويج الأدوية داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف من المساءلة النظامية.
جاء ذلك رداً على استفسار أحد المغردين على “تويتر” بالحساب الرسمي لـ”الغذاء والدواء”، عن حسابات مسوقين منتشرة في الآونة الأخيرة.
وقالت الهيئة إنها ترصد المواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة، ومن يسوقها داخل المملكة.
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