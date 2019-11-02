“السفير الفنلندي” تعليم عسير متميز

فافي الألمعي

أكد السفير الفنلندي لدى المملكة العربية السعودية السيد آنتي روتوفيوري، أن الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، متميزة في عدد من الجوانب التعليمية من أبرزها التعلم الإلكتروني والطفولة المبكرة والمرحلة الابتدائية والتربية الخاصة ، إضافة إلى مهنية القادة والصلاحيات الممنوحة لهم ، وخدمة المستفيد ، فيما خاطب منسوبي ابتدائية الملك عبدالعزيز بأبها قائلا : ”

أشكركم على إتاحة زيارة مدرستكم، كنا مبهورين جداً من لطف معلمي وتلاميذ مدرستكم ووديتهم، وجدنا دعمكم المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة ومنحكم إياهم فرصة الاندماج والتشارك مع التلاميذ الآخرين ” .

جاء ذلك خلال زيارته الأربعاء الماضي لعدد من المدارس ، في نواح متفرقة من المنطقة ، أطلع من خلالها على سير العملية التعليمية ، ونماذج من استراتيجيات التدريس ، وبيئات التعلم ، وبرامج النمو المهني للمعلمين والمعلمات ، وسبل تمكين المدارس ، ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات ، وتنمية مهارتهم الحياتية لاسيما تلك المرتبطة بالقرن الحادي والعشرين .

وكان السفير الفنلندي قد اطلع على غرفة العمليات والبرامج المقدمة للمستفيدين في مركز خدمة المستفيد على مستوى أولياء أمور الطلاب والجنود٠ المرابطين ، إضافة إلى لقائه بالمدير العام للتعليم سعد الجوني ، والقيادات التعليمية واطلاعه على البرامج والمشاريع النوعية للإدارة ، فضلا٠ عن استعراض التجارب الناجحة وسبل الإفادة منها .

من جهته أعرب مستشار التربية والعلوم بسفارة الجمهورية الفنلندية بالمملكة العربية السعودية

السيد جاكو شينتسي ، عن سعادته بزيارة عدد من المدارس بتعليم عسير ، لافتا إلى أنه تعلم الكثير عن النظام التعليمي في المملكة .