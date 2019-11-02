وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عن وظائف صحية متنوعة وشاغرة، للمواطنين من الجنسين، مشترطا أن يكون المتقدم أو المتقدمة خبرة 5 سنوات بعد الدراسات العليا.

وأشار إلى أن الوظائف الشاغرة تحت مسمي استشاري باطنة، استشاري نساء وولادة، استشاري جراحة عامة، استشاري عيون، استشاري جراحة أطفال، استشاري أطفال، استشاري أنف وأذن وحنجرة، استشاري تخدير، استشاري مختبر، طبيب نائب أو نائب أول أمراض نساء وولادة، طبيب نائب أو نائب أول طب طوارئ، طبيب نائب أو نائب أول الأشعة التشخيصية، طبيب نائب أو نائب أول طب جراحة العيون، طبيب نائب أو نائب أول الأطفال العام.

واشترط إجادة اللغة الإنجليزية وأن تكون بطاقة هيئة التخصصات الصحية سارية المفعول، موضحا أن آخر موعد استلام الطلبات شهر من تاريخ الإعلان.

وأوضح أن التقديم يتم من خلال إرسال السيرة الذاتية على الرابط التالي: هنا