شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية: مقتل أكثر 260 شخصا منذ بدء المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
وكشفت المفوضية، أنه تم حرق نحو 100 مبنى حكومى منذ بدء الاحتجاجات فى البلاد.
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