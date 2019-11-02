شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية: مقتل أكثر 260 شخصا منذ بدء المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، مقتل أكثر 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين منذ بدء الاحتجاجات مطلع شهر أكتوبر الماضى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

وكشفت المفوضية، أنه تم حرق نحو 100 مبنى حكومى منذ بدء الاحتجاجات فى البلاد.

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