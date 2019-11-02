تعرف على أعراض نقص فيتامين "د"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الصيدلاني الألماني أوفه جروبر إن أعراض نقص فيتامين "د" بالجسم تتمثل في الشعور المستمر بالضعف والإنهاك وتدهور القدرة العضلية وكثرة الإصابة بالعدوى.



وأضاف جروبر أن خطر الإصابة بنقص فيتامين "د" يرتفع لدى كبار السن بصفة خاصة بسبب قلة التعرض لأشعة الشمس، التي تساعد الجسم على بناء فيتامين "د" بنفسه، وكذلك المرضى، الذين يتعاطون أدوية تحتوي على الكورتيزون بانتظام.

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ولإمداد الجسم بفيتامين "د" ينبغي التعرض لأشعة الشمس يوميا حتى في فصل الشتاء، وتناول الأغذية الغنية به مثل صفار البيض والكبد البقري والأسماك الدهنية كالسلمون والرنجة والمحار ورقائق الشوفان والبطاطا الحلوة.

كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين "د"، ولكن تحت إشراف الطبيب.

جدير بالذكر أن فيتامين "د" يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، حيث إنه يعمل على تقوية المناعة وتحسين كفاءة العضلات والمخ، كما أنه يعمل على تحسين مفعول بعض الأدوية كأدوية خفض ضغط الدم والكوليسترول.