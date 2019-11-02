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هل نزلة البرد تمنعك من ممارسة الرياضة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

هل نزلة البرد تمنعك من ممارسة الرياضة؟

متابعات_الخليج 365

حذر البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد، نظراً لأنها تمثل عبئاً إضافياً على جهاز المناعة.

 

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وأوضح مدير المركز الصحي بجامعة كولن أن هذا العبء الإضافي يتسبب في ضعف جهاز المناعة، وبالتالي تنتشر الجراثيم في الجسم بصورة أسهل، ما يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، والذي يؤدي بدوره إلى اضطرابات نظم القلب، التي تهدد الحياة.

 

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة حتى يتماثل الجسم للشفاء تماماً، حيث ينبغي حينئذ الراحة التامة والإكثار من شرب السوائل والخضروات والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات.

 

وبعد التعافي التام والعودة للرياضة ينبغي مراعاة ممارستها باعتدال ورفع مستوى الشدة بالتدريج.

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