شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبيرة تغذية تُحذر من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنيته سابرسكي من تناول الفاصولياء الخضراء النيئة، لاحتوائها على حمض سيانيد الهيدروجين السام.

Advertisements وشددت سابرسكي على ضرورة طهي الفاصولياء الخضراء جيداً، إذ تساعد الحرارة في القضاء على المادة السامة. يُشار إلى أن للفاصولياء الخضراء فوائد صحية عدة لاحتوائها على البروتين النباتي، والألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي، والفيتامينات والمعادن مثل فيتامين B2، وفيتامين B6، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، ف

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