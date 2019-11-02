شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نفيديا تطلق نسختين جديدتين من Shield TV والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أطلقت شركة نفيديا نسختين جديدتين من جهاز البث والألعاب Shield TV ، والذي يتصل بأجهزة التلفزيون.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النسخة Shield TV تطل بتصميم أنبوبي، بينما تطل النسخة Shield TV Proبشكل مستطيل، وهما تدعمان صيغ الفيديو عالية التباين HDR10، وكذلك تقنية Dolby Vision، وينبض بداخلهما المعالج Tegra X1+ الجديد، والذي يوفر الطاقة الكافية لتحويل مقاطع الفيديو بدقة HD إلى دقة 4K. Advertisements وتشتمل كلا النسختين الجديدتين على منفذ Gigabit-LAN وأدابتر ثنائي النطاق لشبكة WLAN اللاسلكية. وتشتمل النسخة Pro بشكل إضافي على منفذي USB لتوصيل الأقراص الصلبة وأجهزة USB الأخرى بها. وتتوفر النسخة Shield TV بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت مقابل نحو 150 دولار أمريكي، في حين تتوفر النسخة Shield TV Pro بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت مقابل نحو 200 دولار أمريكي.

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