شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تخفض توقعات تصنيف جنوب إفريقيا الاستثماري إلى سلبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التوقعات الخاصة بالتصنيف الائتماني السابق للاستثمار في جنوب إفريقيا من «مستقر» إلى «سلبي» الجمعة قائلة إن هناك تدهوراً مستمراً في مسار النمو الاقتصادي للبلاد وعبء الدين العام.

وأكدت المراجعة تصنيف جنوب إفريقيا عند «بي إيه إيه 3» وهو أدنى تصنيف يتعلق بالاستثمار. وجاءت هذه المراجعة بعد أيام من بيان متشائم خاص بالميزانية قلص توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.5% وأظهر تسارع الدين الحكومي لأكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2023.

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