ثعبان طوله 2.4 متر يخنق أمريكية خلال نومها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت الشرطة الأمريكية على امرأة تبلغ من العمر 36 عاماً ميتة مع ثعبان بيثون حول رقبتها في منزل في ولاية إنديانا في وسط غرب الولايات المتحدة يؤوي حوالي 140 من هذه الزواحف.

وقالت الناطقة باسم شرطة الولاية السيرجنت كيم رايلي في بيان إن جثة لورا هيرست عثر عليها الأربعاء في منزل في أكسفورد.

وعثر على هيرست وهي من مقاطعة باتل غراوند في إنديانا، وحول عنقها ثعبان مشبكي طوله 2,4 متر، وحاول مسعفون إنعاشها لكن جهودهم باءت بالفشل.

وقالت رايلي لصحيفة «لافاييت جورنال اند كورير»، «يبدو أن الثعبان خنقها خلال نومها، لكننا سننتظر نتائج التشريح للتأكد من هذا الأمر».

وأوردت الصحيفة أن المنزل الذي يضم مجموعة الثعابين يملكه مسؤول مقاطعة بنتون دون مونسون الذي كان يعيش في البيت المجاور، وكانت هيرست تحتفظ بحوالي 20 من ثعابينها هناك، والبيثون هي عائلة غير سامة من الثعابين وهي موجودة في إفريقيا وآسيا وأستراليا.