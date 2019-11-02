محتجو تشيلي يستعرضون قوتهم في الشوارع بـ «تعبئة عائلية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج المتظاهرون في تشيلي مجدّداً إلى الشوارع أمس الجمعة لمطالبة حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا بإصلاحات، وفيما حدثت اشتباكات عديدة مع رجال الشرطة خلال محاولتها تفريقهم، لجأ المحتجون إلى التعبئة الأسرية عبر نزول عائلات للشوارع من أجل إعلان التحدي.

وبعد أسبوعين من اندلاع أزمة اجتماعيّة غير مسبوقة في تشيلي، لم تَضعف التعبئة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في البلاد، حيث يُعتبَر الجمعة الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر يوم عطلة.

وتدفّق آلاف التشيليّين مجدّداً إلى ساحة إيطاليا، مركز التظاهرات في سانتياجو، وجمعت التظاهرة التي كانت بمعظمها سلميّة، 20 ألف شخص، وفقًا للسلطات المحلّية، واندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشّرطة عندما حاول عناصرها تفريق هؤلاء بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وشارك العديد من الشباب، وكذلك الأُسر، في هذا التجمّع، وظلّت التعبئة قويّة أيضًا في بقيّة أنحاء البلاد، وسار محتجّون بين منطقة فالبارايسو (وسط) وبلدة فينا ديل مار القريبة، كذلك، كان هناك موكب للسيّارات المزدانة بأعلام تشيلي في بونتا أريناس بأقصى الجنوب.

وتشهد تشيلي التي كانت تُعتبر إحدى أكثر الدول استقراراً في أمريكا اللاتينية، منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر، حركة احتجاج اجتماعي غير مسبوقة أسفرت عن سقوط عشرين قتيلاً ونحو ألف جريح، واجتمعت الحكومة التشيلية المحافظة مع المعارضة الخميس لمحاولة إيجاد مخرج توافقي للأزمة الاجتماعية، بدون أن تقنع اليسار.

وكانت زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة أشعلت موجة الاحتجاجات غير المسبوقة منذ عقود في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة، وعلى الرغم من تعليق الإجراء اتسعت الحركة يغذيها استياء من التفاوت الاجتماعي.