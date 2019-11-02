شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: سنمنع محاولات تعطيل حياة المواطنين عبر قطع الطرق الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الداخلية العراقية، أنها ستمنع محاولات تعطيل حياة المواطنين عبر قطع الطرق الرئيسية، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "اكسترا نيوز". وشهدت المظاهرات العراقية صباح اليوم السبت، إصابة نحو 100 متظاهر خلال قيام قوات الأمن العراقية بتفريق اعتصام للمحتجين أمام بوابة ميناء أم قصر بالبصرة.

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