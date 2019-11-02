شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية "المصارف اللبنانية": القطاع المصرفى بالبلاد لم يشهد حركة غير طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس جمعية المصارف اللبنانية، أن القطاع المصرفي لم يشهد حركة غير طبيعية لسحب الأموال منذ عودة المصارف للعمل بعد أسبوعين من الإغلاق، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية". واستأنفت بنوك لبنان استقبال العملاء اليوم الجمعة، للمرة الأولى فى أسبوعين بعد موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء. Advertisements

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