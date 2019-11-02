شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة لبنانية ترجح إعادة تكليف سعد الحريرى بالحكومة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة اللواء اللبنانى أن "الاتجاه الأكبر هو إعادة تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية، وربما يصدر مرسوم التكليف الثلاثاء المقبل".

وتابعت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم، السبت، أن توليفة حكومية ستكون من 14 وزيراً، نصفهم من التكنوقراط والنصف الآخر من السياسيين.

وتوقع مصدر للصحيفة اللبنانية، ان تأخذ رحلة التأليف وقتاً نظراً للظروف المحيطة والضغوطات الجارية".

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وبحسب الصحيفة، يتوقع ان يُجري الرئيس اللبنانى ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة الجديدة يوم الاثنين المقبل او الثلاثاء كحد اقصى، بعد الاتصالات بين القوى السياسية..، "وسط معلومات عن ترجيح عودة سعد الحريري لرئاستها".

وهناك تباينات في المواقف بين القوى السياسية اللبنانية حول شكل الحكومة، فحكومة السياسيين بالكامل يرفضها الحريري، وحكومة التكنوقراط يرفضها عدد من الفرقاء السياسيين في مقدمهم حزب الله، والحكومة المختلطة تكنو- سياسية أمامها عقدبات حول التوافق على اختيار الوزراء سواء السياسيين او التكنوقراط، بحسب اللواء.