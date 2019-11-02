التركية "أوزجليك" توزع مساعدات على متضرري فيضانات السودان

السودان / محمود حجاج / الخليج 365

وزعت الممثلة التركية غمزة أوزجليك، السبت، مساعدات إنسانية على متضرري الأمطار والفيضانات، بمنطقة "الشقيق" في ولاية النيل الأبيض، غربي السودان.

وقدمت أوزجليك، سلات غذاء على الأسر التي دمرت منازلها وتضررت، بسبب الفيضانات التي اجتاحت "الشقيق" في أغسطس/ آب الماضي، وفق مراسل الخليج 365.

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وعقب التوزيع قالت أوزجيليك: "باسم منظمتنا (الساعين إلى الأمل) سنقوم بتوزيع مساعدات إنسانية على 500 أسرة فقيرة، تضررت من الفيضانات وهدمت منازلهم".

وأوضحت أن المساعدات "شملت مواد غذائية مثل العدس والدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى البطانيات".

وأوزجليك، فنانة تركية معروفة، قررت العام الماضي الابتعاد عن التمثيل بعد ارتدائها الحجاب، وتفرغت لتقديم مساعدات إنسانية إلى المحتاجين حول العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.