مهاجم ريال مدريد على رادار مانشستر يونايتد

صحيفة الخليج الالكترونية

وضع مسؤلو نادي مانشستر يونايتد، الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على رأس قائمة المطلوبين في فترة الانتقالات الشتوية.

وبدأت إدارة مانشستر يونايتد جس نبض مسؤولي ريال مدريد لمعرفة ما إذا كان النادي الملكي مستعد لبيع المهاجم الصربي؛ فيما انتقل يوفيتش إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو

ولم ينجح اللاعب الصربي في إثبات وجوده مع الميرينغي، واكتفى بإحراز هدف واحد فقط مع الفريق، في المباراة الأخيرة أمام ليغانيس التي انتهت لصالح الملكي بخماسية نظيفة؛ فيما يرغب ريال مدريد في المقابل في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد.

ويعد بوجبا صفقة مطلوبة لمواطنه زين الدين زيدان، مدرب الريال، الذي يُصرّ على ضم اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الماضية في روسيا 2018 مع منتخب فرنسا.