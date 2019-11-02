القنصلية في هونج كونج تحذر المواطنين من التواجد في منطقتين

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت القنصلية في هونج كونج اليوم السبت، المواطنين المتواجدين في المدينة، بتوخي الحيطة والحذر بسبب استمرار الاحتجاجات، محذرة إياهم من التواجد في منطقتين بالمدينة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وذكرت القنصلية –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أنها تود لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج، بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى مناطق: (كوزواي باي_ وانشايأدميرالتيسنترال Causeway Bay, Wan Chai, Admirality, Central)، نظرًا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات بتلك المناطق اليوم السبت.

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وكانت الصين أعلنت أمس الجمعة، اعتزامها تحسين آلية اختيار وإقالة رئيس السلطة التنفيذية في هونج كونج، وهي أحد مطالب المظاهرات المستمرة منذ 5 أشهر.

وقال مسؤول مكتب شؤون هونج كوج ومكاو، شين شونياو، إن النظام في بكين ينوي تحسين آلية انتقاء وإقالة رئيس السلطة التنفيذية وكبار المسؤولين.

واشتبكت أمس الجمعة، شرطة هونج كونج مع متظاهرين استغلوا احتفالات عيد الهالوين وارتدوا أقنعة، في تحدٍ لقرار السلطات بمنع ارتداء الأقنعة.