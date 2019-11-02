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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحمية النباتية تهدد أصحابها بالسكتة الدماغية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
توصلت دراسة حديثة إلى أن النباتيين أكثر عرضة للسكتة الدماغية ممن يتناولون حمية غذائية تحتوي على اللحوم.
ويعتقد العلماء بجامعة أكسفورد، الذين تابعوا لمدة 18 عاما، نحو 50 ألف مشارك بمتوسط عمر يبلغ 45 سنة، أن تناول كميات قليلة من الفيتامينات المتأتية من اللحوم قد يسبب هذا الخطر.
ووجد العلماء أن النباتيين لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 20% أكثر من الذين يتناولون اللحوم، وهذا يعادل 3 حالات من السكتة الدماغية لكل 1000 شخص على مدى 10 سنوات، ويعزا ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدل السكتة الدماغية النزفية، التي تحدث عندما تتسرب الأوعية الدموية في الدماغ أو تتمزق.
وقال العلماء إن النباتيين الذين شاركوا في الدراسة، سجلوا انخفاضا في نسبة الكولسترول في الدم وانخفاضا في مستويات الفيتامينات الرئيسية مثل فيتامين "بي 12" الذي يمكن أن يفسر هذه الصلة بين الحمية الغذائية النباتية والإصابة بالسكتة الدماغية.
وأشار العلماء إلى أنه: "بشكل عام، أظهرت الدراسة الحالية أن البالغين في المملكة المتحدة الذين كانوا يتناولون الأسماك أو النباتيين، لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض نقص تروية القلب مقارنة بمن يأكلون اللحوم، لكن النباتيين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية".
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