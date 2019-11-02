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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أخطاء شائعة عند بناء العضلات..تجنبوها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يلجأ غالبية الشباب للنوادي الرياضة ليس فقط لفقدان الوزن وإنما لبناء العضلات، ولكن هذه العملية تحتاج لوقت طويل.
فيما يلي 5 أخطاء شائعة يرتكبها الرياضيون أثناء محاولة بناء العضلات، أوردتها صحيفة تايمز أوف إنديا:
1- خيارات غذائية غير صحيحة
يُنصح الرياضيون بتناول وجبات مليئة بالبروتين الصحي، والألياف، والدهون الصحية. كما يتطلب بناء العضلات الأحماض الأمينية والتي لا يمكن الحصول عليها إلا باستهلاك ما يكفي من البروتين. حاول أن تستهلك 2.2 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن جسمك.
2- الاعتماد على المكملات الغذائية
المكملات الغذائية تملأ فجوات التغذية، ولكنها لا تحل محل الأغذية بالكامل، فهي ليست طعاماً فعلياً. لذا تجنب الاعتماد على المكملات الغذائية فقط إذا كنت ترغب في زيادة كتلة عضلاتك.
إن إهدار المال على أنواع مختلفة من المكملات الغذائية لا يساعدك على أي حال، فالأهم هو الاهتماما بعاداتك الغذائية اليومية.
3- قلة الانتظام في ممارسة الرياضة
إن بناء العضلات مهمة بطيئة ويجب العمل على تحقيقها بانتظام، وإذا لم تتبع خطة معينة وتثابر عليها، قد لا تتمكن من تحقيق هدفك.
4- تمارين غير صحيحة
من الضروري اختيار النوع المناسب من التمارين حسب طبيعة ونوعية جسمك، ابدأ ببطء وتحلى بالصبر وتجنب مقارنة نفسك مع الآخرين.
5- كمية غير كافية من الماء
يتكون ثلثا الجسم من الماء، يوجد 70% منه في العضلات، إذا كنت ترغب في زيادة كتلة عضلاتك، فلا بد من زيادة استهلاك الماء. يُنصح بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يومياً للحصول على نتيجة أفضل.
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