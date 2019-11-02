الكشف عن سبب شائع لاضطراب الدماغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلن علماء جامعة ييل الأمريكية، أن المواد الغذائية الغنية بالدهون تساهم في اضطراب وظائف الدماغ.

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ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الخبراء درسوا تأثير النظم الغذائية المختلفة في أجسام الحيوانات. واتضح من هذه الدراسة، أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكربوهيدرات، يساهم في عملية الالتهابات الحاصلة في منطقة ما تحت المهاد (الحصين) خلال ثلاثة أيام قبل ظهور أولى علامات السمنة. كما لاحظ الخبراء تغييرا في بنية الخلايا الدبقية العصبية الصغيرة Microglia المناعية في الجهاز العصبي المركزي.

فعند اتباع نظام غذائي غني بالدهون، يزداد نشاط الخلايا الدبقية الصغيرة بصورة مثيرة، بسبب انخفاض عضيات الميتاكوندريا في الخلايا المنتجة للطاقة. وقد لاحظ الباحثون اشتراك البروتين UCP2 الفاصل، الذي يساعد خلايا منطقة ما تحت المهاد على تنظيم توازن الغلوكوز والطاقة. وأن حجب البروتين UCP2 ساعد الحيوانات التي كان نظامها الغذائي غنيا بالدهون على الاكتفاء بتناول كمية قليلة من الطعام وعدم زيادة وزنها.