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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ثعبان يخنق امرأة حتى الموت في أمريكا.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت الشرطة الأمريكية العثور على امرأة (36 عاما) ميتة مع ثعبان "بيثون" حول رقبتها في منزل بولاية إنديانا يؤوي 140 من هذه الزواحف.
والبيثون هي عائلة غير سامة من الثعابين وهي موجودة في أفريقيا وآسيا وأستراليا.
وقالت الناطقة باسم شرطة الولاية، كيم رايلي، في بيان، إنه تم العثور على جثة لورا هيرست، الأربعاء، وحول عنقها ثعبان طوله 2.4 متر، وحاول مسعفون إنعاشها لكنهم فشلوا.
وقالت رايلي لصحيفة "لافاييت جورنال اند كورير" الأمريكية: "يبدو أن الثعبان خنقها، لكننا سننتظر نتائج التشريح للتأكد".
وذكرت الصحيفة أن المنزل الذي يضم مجموعة الثعابين يملكه مسؤول مقاطعة بنتون دون مونسون الذي كان يعيش في البيت المجاور، وكانت هيرست تحتفظ بنحو 20 من ثعابينها هناك.
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