شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص في انفجار غاز بناقلة نفط روسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل ثلاثة أشخاص في انفجار غاز على متن ناقلة «زاليف أمريكا»، صباح السبت، في خليج ناخودكا في الشرق الأقصى الروسي، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث، ويظهر المقطع دمار جزء من الناقلة إثر الانفجار.
وأصبح كابل الناقلة بالإضافة إلى أجهزة تثبيت الناقلة غير صالحة للاستعمال. ولم يتم العثور على آثار تسريب منتجات نفطية.
وغرق ثلاثة أشخاص في مياه البحر وتمكنت خدمة الإنقاذ من انتشال جثتين ويتم البحث عن جثة الضحية الثالثة، كما تعرض شخص آخر من أفراد الطاقم لإصابات.
وحسب المحققين، حدث انفجار غاز على متن الناقلة لكن لم يتم رصد أي حريق، وفتحت المحكمة الروسية قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة، ويقوم المحققون بفحص الموقع واستجواب شهود العيان.
ووفقاً لموقع «مارين ترافيك»، فقد تم بناء ناقلة زاليف أمريكا (خليج أمريكا) في عام 1989.
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