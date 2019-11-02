دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

طوال عدة سنوات كانت شاومي تنسخ تصاميم آبل في منتجاتها، وهذا الأمر سيسري أيضاً على أول ساعة ذكية تطلقها قريباً جداً حيث تسربت صور وفيديوهات عنها.

تعتزم شاومي الإعلان عن ساعتها الذكية يوم 5 نوفمبر الجاري، وتشير التسريبات إلى أنها لن تختلف عن ساعة آبل من حيث التصميم بشيء.

الساعة تأتي بشكل مستطيلي مع زواية مدورة وترس للتصفح والتنقل على الجانب الأيمن وزر. قد تحمل الساعة اسم Mi Watch وعلى الأرجح ستعمل بنظام التشغيل Wear OS الخاص بجوجل.

من الداخل هناك اتصال واي فاي و NFC وتحديد مواقع جغرافية وبلوتوث وكذلك تدعم eSIM للمكالمات.

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وستستخدم شاومي أحدث معالجات سناب دراغون للأجهزة القابلة للإرتداء وهو معالج Wear 3100.

يذكر أن شركة Huami الشريك الحصري لشاومي والمورّد الوحيد للأجهزة القابلة للإرتداء، أطلقت العام الماضي ساعة Amazfit بتصميم مشابه جداً لساعات آبل. ولا نعلم إن كانت أيضاً هي الشركة التي ستصنع ساعة شاومي الأولى والجديدة.

التدوينة شاومي ستطلق أول ساعة ذكية لها هذا الأسبوع ظهرت أولاً على عالم التقنية.