شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السعادة فى الإمارات: يوم العلم احتفاء بالوطن وتلاحم الشعب والقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عهود الرومى، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن إحياء دولة الإمارات يوم العلم فى الثالث من نوفمبر كل عام، يشكل مناسبة وطنية تعلى قيم الوفاء لمسيرة بناء الوطن وتلاحم شعب دولة الإمارات وقيادته.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت عهود، إن مبادرة الشيخ محمد بن راشد، بالدعوة إلى رفع علم الإمارات فى مختلف الجهات والمؤسسات فى ذكرى تولى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة لمقاليد الحكم، هو تعبير عن الفخر والاعتزاز بالانتماء لوطننا الغالى الذى نتشارك جميعاً فى محبته والعمل لإعلاء رايته وتعزيز مكانته العالمية، ويعكس ولاءنا لقيادتنا والتفافنا حولها وحرصنا على تجسيد رؤاها وتوجيهاتها.

وهنأت وزيرة السعادة، قيادة وشعب الإمارات بمناسبة يوم العلم، مؤكدة أن علم الإمارات سيظل رمزاً للوحدة والهوية المميزة لشعب الإمارات وثوابته الوطنية، وعنواناً لدولة الإنجازات والمجتمع المتماسك.

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