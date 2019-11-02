هل النوم السريع دليل على مشكلة صحية؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إذا كنت تشعر بالإرهاق الشديد، فقد تغفو سريعاً، ولكن إذا كان يومك مريحاً فقد يستغرق الأمر بعض الوقت، وفي بعض الأحيان قد تكون مرهقاً جداً وتواجه صعوبة في النوم وتعاني من الأرق.
بحسب العديد من الدراسات فإن الأشخاص الذين ينامون بسرعة لا يتذكرون بالضبط ما حدث قبل دقائق من نومهم فيما يعرف باسم ظاهرة ميسوغريد، مما يؤثر على ذاكرتهم على المدى البعيد.
كما تظهر الدراسات بأن النوم السريع لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية لدى الإنسان، بل يكون علامة على الحرمان من النوم.
ويقول الخبراء، إن الشخص الطبيعي يحتاج ما بين 15 و20 دقيقة ليغط في نوم عميق، وإذا استغرق الأمر أكثر من هذا فمن المحتمل بأنه يعاني من الأرق.
ويحذر الخبراء، من أن النوم السريع في الليل أو في النهار، قد يكون علامة على توقف التنفس أثناء النوم، وقد يكون ذلك بسبب الاكتئاب، وفق ما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.
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