لبنان.. جعجع يطالب بتشكيل حكومة إنقاذ "مستقلة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab سمير جعجع

وقال جعجع، الجمعة، إن بعض القوى في البلاد أرادت استخدام الجيش والأمن لأجل قمع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالتغيير.

وأضاف أن لبنان يعيش في واقع جديد بعد حراك 17 أكتوبر الماضي، "وعلينا التعاطي مع ذلك"، قائلا إن لا سبيل إلى الخلاص سوى بحكومة مستقلة".

واستقال رئيس الحكومة، سعد الحريري، الثلاثاء الماضي، على وقع موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التي تطالب برحيل الطبقة السياسية في البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

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وفي وقت سابق الخميس الماضي، دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات "كفاءة وخبرة" مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث.

وعلى الرغم من استقالة الحريري، ظل المتظاهرون في الشوارع، متمسكين بقائمة مطالبهم، المتمثلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ومحاسبة كل رموز الفساد في السلطة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين السياسيين وسقوط حكم المصرف.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دعا الزعماء اللبنانيين إلى التعجيل بتشكيل حكومة جديدة، قائلا في بيان "يجب أن تتوقف أي أعمال عنف أو أعمال استفزازية ونناشد الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية مواصلة ضمان حقوق وسلامة المحتجين".