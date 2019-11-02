شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى: سنعمل بشكل مكثف من أجل مطالب الشعب دون ضغط خارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، اليوم السبت، أن البرلمان سيعمل بشكل مكثف ومتواصل من أجل تحقيق مطالب شعب العراق، دون ضغط خارجى إقليمى أو دولى أو إرادات شخصية أو حزبية.

ووفقا لقناة السومرية نيوز العراقية، قال رئيس مجلس النواب فى بيان: "فى هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة فى بلدنا العزيز وصيحات الإصلاح المتدفقة من حناجر المتظاهرين فى محافظاتنا فى ساحات التآخى والإيثار، نؤكد التزامنا الكامل بالخارطة التى وضعتها المرجعية الرشيدة، التى أثبتت مرة بعد أخرى أنها صمام أمان للعراق، وعنوان وحدته، والمدافع الأمين عن حقوق جميع مكوناته، المرجعية الحكيمة التى نستضيء بهدى توجيهاتها فى الشدائد والملمات بعد الاستعانة ب‍الله تعالى".

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وأضاف الحلبوسى: "لذا سيكون مجلسكم (مجلس النواب) أيها الشعب الكريم فى حالة انعقاد دائم، يواصل ليله بنهاره من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التى نظمت وأكملت مسيرة متطلباتكم بعراق حر وسيد ينعم أبناؤه جميعهم فى ظله بالخير والرفاهية والأمن والأمان".

وتابع رئيس البرلمان: "سنعمل بجد واجتهاد على إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء والأكاديميين المحترمين ممن يعيشون الواقع العراقى بتفاصيله؛ ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح لتشخيص الخطوات المطلوبة التى توصلنا إلى الإصلاح المنشود، نعمل كبرلمان جميعاً بشكل مكثف ومتواصل من هذه الليلة من أجل الشعب ومطالبه، دون ضغط خارجى إقليمياً كان أو دولياً، ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية، لنعيد زهو العراق ومجده، ولنعطى هذا الجيل فرصته برسم مستقبله، والمساهمة فى إصلاحه وبنائه بوحدته وبكلمته وبمحض إرادته".