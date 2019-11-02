سكاى نيوز: إصابة 100 متظاهر فى العراق بعد تفريق اعتصام بالبصرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها إصابة نحو 100 متظاهر خلال قيام قوات الأمن العراقية بتفريق اعتصام للمحتجين أمام بوابة ميناء أم قصر بالبصرة.

وطالبت لجنة نيابية فى البرلمان العراقى الحكومة بالإيقاف الفورى لاستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لعدم قدرة القوات الأمنية العراقية على الاستخدام الصحيح والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين.

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