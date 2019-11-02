- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: مراسم توقيع اتفاق الرياض دليل على حيوية تحالف الحزم وقدراته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن مراسم اتفاق الرياض أثبت قدرات التحالف العربى.
وقال قرقاش، فى تغريده له عبر حسابه على تويتر: "تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكرى والسياسى، وحافظ على التوازن الإستراتيجى فى المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته".
وأضاف قرقاش: "تحالف الحزم عمق استراتيجى عربى ضرورى فى ظروف إقليمية حساسة".
يشار أن معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمنى، أعلن أمس الجمعة، أن التوقيع الرسمى لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى، سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 نوفمبر الجارى.
كانت هذه تفاصيل خبر أنور قرقاش: مراسم توقيع اتفاق الرياض دليل على حيوية تحالف الحزم وقدراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.