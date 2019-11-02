شهيد وجريحان في الغارات الإسرائيلية على غزة

غزة/هاني الشاعر/الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر السبت، عن استشهاد فلسطيني، وإصابة اثنين آخريْن، بجراح، "بين خطيرة ومتوسطة" جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في تصريح مقتضب إن أحمد محمد الشحري (27 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء غارة إسرائيلية على منطقة تقع غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أُصيب في ذات الغارة، فلسطينيين اثنين، وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة، وأُدخلوا إلى مستشفى "ناصر" في مدينة خانيونس، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، إن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات على مجموعة واسعة من الأهداف شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق 10 صواريخ من القطاع.

وأضاف إن من بين الأهداف "مواقع عسكرية تابع لحركة حماس، بعضها للقوة البحرية، ولمنظومة الدفاع الجوي، وموقع آخر يحتوي على جهاز محاكاة لإطلاق نار مضادة للصواريخ، بالإضافة إلى مواقع تدريبات ومجمع لإنتاج الأسلحة، وموقع عسكري يُستخدم كمخزن للأسلحة والشبكات التحت أرضية التابعة لحماس".

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كما نشر أدرعي، صورا ومقطع فيديو لبعض الأهداف التي تم قصفها.

وأعلن الجيش، في وقت سابق أن 10 قذائف أطلقت من قطاع غزة، مساء الجمعة، باتجاه مناطق محاذية له، موضحا أن نظام القبة الحديدية، اعترض 8 منها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت أن أحد الصواريخ سقط على منزل في مدينة سيدروت، القريبة من القطاع، دون وقوع إصابات.

وذكر الموقع أيضا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات عبر الهاتف، مع رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي وقيادات عسكرية وأمنية لبحث سبل الرد، على الصواريخ.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.